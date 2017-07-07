Стала известна дата презентации нового флагмана Motorola

Компания Lenovo разослала журналистам приглашения на презентацию своего нового флагмана Moto Z2 Force.

Как сообщает ресурс Phone Arena, мероприятие состоится 25 июля в Нью-Йорке. Как ожидают журналисты, помимо Moto Z2 Force на презентации будет продемонстрирован смартфон Moto X4, а также ряд новых модульных аксессуаров, включая 360-градусную камеру.

Компания Lenovo огласила дату презентации новых устройств Motorola

Согласно ранним утечкам, новый флагман Motorola получит 5,5-дюймовый дисплей Full HD, защищённый от падений и царапин по технологии ShatterShield. Кроме того, смартфон будет оснащён процессором Snapdragon 835.

В свою очередь, смартфон Moto X4 должен получить 5,2-дюймовый экран Full HD, 4 Гбайт оперативной памяти и двойной фотомодуль, состоящий из камер разрешением 12 и 8 мегапикселей. Работать устройство будет на базе процессора Snapdragon 630.