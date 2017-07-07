Этим летом россияне предпочли обогреватели кондиционерам

"Яндекс. Касса" и "Яндекс. Маркет" выяснили, что москвичи и петербуржцы в прошедшем июне практически не интересовались традиционными летними покупками. Об этом представители сервисов рассказали Лайфу.

По сравнению с июнем прошлого года спрос на кондиционеры в Москве снизился на 74%, а в Санкт-Петербурге — на 58%. В свою очередь, популярность вентиляторов среди москвичей упала на 69%, а среди петербуржцев — на 21%. В то же время спрос на обогреватели в обоих городах вырос в среднем на 30%. Самой популярной стала модель "Ресанта ОММ-7Н".

Прохладная погода повлияла и на предпочтения горожан в области досуга. Так, спрос на велосипеды и роликовые коньки упал на 20%, а на скейтборды — на 39%. При этом представители сервиса "Яндекс. Маркет" отметили, что петербуржцы не отказывались от отдыха на природе — популярность наборов для пикника в Северной столице выросла на 18%.

Согласно выводам аналитиков, в июне жители Москвы и Санкт-Петербурга предпочитали сидеть дома или на даче. Так, спрос на игровые приставки вырос на 21%, самой популярной консолью стала Nintendo Classic Mini. Также это подтверждается повышением интереса пользователей к сервисам доставки еды и различным интернет-магазинам.

По данным сервиса "Яндекс. Касса", в июне 2017 года число москвичей, заказывающих еду через Интернет, выросло в семь раз по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Средний чек составил около одной тысячи рублей. В свою очередь, петербуржцы оплатили в 18 раз больше заказов и каждый раз тратили в среднем около 2920 рублей. В кафе и ресторанах количество заказов еды с доставкой на дом выросло ещё сильнее — в 25 раз. Средний чек составил 1200 рублей.

Также аналитики обратили внимание на увеличение количества покупок в интернет-магазинах с товарами для животных. В июне 2017 года количество таких заказов от москвичей выросло в пять раз, а средний чек увеличился вдвое — до 3012 рублей. Петербуржцы совершали онлайн-покупки в зоомагазинах примерно в три раза чаще, а средний чек составил 2700 рублей.

Помимо прочего, москвичи активно интересовались свитерами — спрос на мужские и женские модели вырос в среднем на 30%. Также увеличилась популярность таких товаров, как женские резиновые сапоги (на 81%), зонты (на 15%) и мужские плащи (в два раза). В то же время интерес к купальникам упал на 27%, к мужским плавкам — на 41%, к солнечным очкам — на 40%.

Примечательно, что непогода не помешала жителям Москвы заниматься дачей и ремонтом: в июне количество покупателей, которые заказывали через Интернет товары для дома и сада, выросло в 2,2 раза по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Средний чек увеличился вдвое — до 4270 рублей. Также в три раза больше стало покупателей стройматериалов. Средний платёж за такие товары составил 16 219 рублей.

Петербуржцы тоже обустраивали свои дома. В прошедшем июне число онлайн-заказов товаров для ремонта выросло в четыре раза по сравнению с таким же периодом в 2016 году.