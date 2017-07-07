Сергей Иванов станет председателем совета директоров "Ростелекома"

Руководство российской телекоммуникационной компании определило состав совета директоров и председателей комитетов.

Как сообщается в пресс-релизе, новым председателем совета директоров ПАО "Ростелеком" стал Сергей Борисович Иванов — специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Председателем комитета по стратегии совет директоров избрал Яковицкого Алексея Андреевича. В состав же комитета также вошли Аганбегян Рубен Абелович, Аузан Александр Александрович, Осеевский Михаил Эдуардович.

Семёнов Вадим Викторович стал председателем комитета по аудиту. Помимо Семёнова туда вошли Аганбегян Рубен Абелович и Аузан Александр Александрович. Последний, к слову, был избран председателем комитета по инвестициям, а также старшим независимым директором компании.

Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям совет назначил Аганбегяна Рубена Абеловича, а председателем комитета по корпоративному управлению — Пчелинцева Александра Анатольевича.