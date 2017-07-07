Google профинансирует создание роботов-журналистов

Информационно-новостное агентство Press Association получило от Google грант в размере €706 тысяч на разработку системы искусственного интеллекта, способной заниматься написанием новостных заметок. Об этом сообщает The Guardian.

Новый алгоритм, разрабатываемый агентством совместно с медиастартапом Urbs Media, должен будет создавать до 30 тысяч местных новостей для средств массовой информации в Великобритании и Ирландии. Инициатива получила название Radar, что расшифровывается как Reporters And Data And Robots — "репортёры, данные и роботы".

— Квалифицированные журналисты по-прежнему будут иметь жизненно важное значение в этом процессе, но Radar позволяет нам использовать искусственный интеллект для увеличения количества местных новостей, которые невозможно было бы написать вручную. Это потрясающий шаг вперёд для нашего агентства, — заявил Питер Клифтон, главный редактор Press Association.

В настоящий момент агентство собрало команду из пяти журналистов, которым предстоит заняться поиском информации, подготовкой шаблонов для искусственного интеллекта, а также редактированием текстов, написанных алгоритмом. Ожидается, что система научится автоматически генерировать изображения, видео и фотографии для добавления в заметки.

Radar предоставит редакциям СМИ низкозатратный способ создания острых материалов о локальных историях. По мнению разработчиков, в нынешних экономических условиях это будет актуально для большинства изданий.