Эксперты: iPhone 8 доведёт капитализацию Apple до 1 трлн долларов

Аналитик Wall Street Брайан Уайт считает, что в скором времени рыночная капитализация Apple превысит отметку в $1 трлн. Об этом пишет MacRumors.

Как считает Уайт, акции Apple являются сегодня "чрезвычайно недооценёнными" и не следует обращать внимание на падение капитализации компании, которое за последние несколько месяцев составило порядка 9%. По словам аналитика, большинство инвесторов сейчас находится в ожидании презентации iPhone 8.

Согласно прогнозу Уайта, после выхода нового смартфона стоимость ценных бумаг компании в течение года должна вырасти до $202 за акцию. Таким образом, рыночная капитализация Apple превысит отметку в $1 трлн — вместо нынешних $737 млрд.

Похожие данные в мае 2017 года опубликовал аналитик RBC Capital Markets Амит Дарьянини. По его мнению, в течение следующих 12–18 месяцев акции Apple подорожают до $192–195. Как и Уайт, Дарьянини увязывал свой прогноз с грядущим выходом iPhone 8.