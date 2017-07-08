Uber и Google могли стать партнёрами

Издание Business Insider опубликовало судебные документы, согласно которым бывший глава Uber Трэвис Каланик неоднократно пытался договориться с руководством Google о сотрудничестве.

В частности, в документах цитируется переписка между Калаником и старшим вице-президентом Google Дэвидом Драммондом, который в то время также входил в совет директоров Uber. Из писем, датированных началом 2015 года, следует, что Каланика очень беспокоили слухи относительно планов поискового гиганта по запуску собственного сервиса для заказа беспилотных такси. Глава Uber надеялся заключить партнёрское соглашение с Google, ради чего неоднократно пытался договориться о встрече с генеральным директором Alphabet Ларри Пейджем.

— Встреча с Ларри могла бы развеять слухи, если они не имеют под собой оснований, но он избегает встречи со мной с прошлой осени, — писал в марте 2015 года Каланик.

Драммонд тогда согласился с главой Uber и отметил, что "ценность партнёрства в настоящее время намного превышает риски, связанные с неопределённым будущим". Как отмечается в документах, спустя три дня Пейдж, Драммонд, Каланик и руководитель отдела по развитию бизнеса Uber Эмиль Майкл встретились в штаб-квартире Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния.

Что именно происходило на встрече, не сообщается, однако соглашение о сотрудничестве так и не было достигнуто. Юристы Uber утверждают, что последовавшие позже обвинения в воровстве документов, исходящие от Google, являются попыткой "утопить" конкурента.

Напомним, в феврале 2017 года Waymo — дочерняя компания Google, занимающаяся созданием беспилотных автомобилей, — обратилась в суд и потребовала запрета на использование систем автономного управления сервисом такси Uber. По мнению юристов Google, один из бывших сотрудников Waymo передал Uber 14 тыс. файлов, в которых описывались секретные технологии компании.