Google Календарь для iOS получил долгожданное обновление

Разработчики сервиса Google Календарь добавили в приложение для iPhone и iPad виджет "Сегодня". Это произошло спустя три года после запуска данной функции в iOS, пишет 9to5Mac.

С помощью нового виджета пользователи смогут просмотреть список запланированных дел непосредственно в разделе "Сегодня" на своём устройстве. По умолчанию в виджете показываются только два события, однако его можно развернуть и увидеть ещё четыре.

Приложение Google Календарь для операционной системы iOS получило важное обновление

Как и в случае с другими подобными виджетами, обладатели iPhone 6S и iPhone 7 могут запустить превью при помощи функции 3D Touch. Ресурс 9to5Mac подчёркивает, что обновлённое приложение "Google Календарь" уже доступно для скачивания в App Store.