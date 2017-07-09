Беспроводная зарядка от Apple задерживается

Известный журналист и инсайдер Джон Грубер в своём "твиттере" заявил, что одна из самых ожидаемых в iPhone функций может появиться только после премьеры новых смартфонов.

— Я слышал, что индуктивное зарядное устройство будет продаваться отдельно и, может быть, позднее, когда свет увидит iOS 11.1 (как было с портретным режимом в прошлом году). Я не уверен, связана ли задержка с аппаратным или программным обеспечением, — написал Грубер в социальной сети.

I’ve heard that inductive charging will (a) be sold separately, and (b) might be late, waiting for iOS 11.1 (a la Portrait mode last year). https://t.co/N65dHMNQIJ — John Gruber (@gruber) 8 июля 2017 г.

И хотя компания Apple официально не подтверждала и не опровергала никакие слухи, в Сети уже давно ходит информация о функции беспроводной зарядки, которая должна появиться в iPhone 8.