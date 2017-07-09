Названы характеристики Asus Zenfone 4

Флагманский смартфон засветился в популярном бенчмарке Geekbench, пишет Gizmochina.

Согласно данным сервиса, телефон оборудуют восьмиядерным процессором Snapdragon 660 с тактовой частотой 2,21 Ггц. Однако, если верить предыдущим утечкам, существует и версия с процессором Snapdragon 630.

Также в бенчмарке можно увидеть, что девайс получит 4 Гбайт оперативной памяти. Работать новый Zenfone 4 будет под управлением операционной системы Android 7.1.1.

В одноядерном тесте смартфон от ASUS набрал 855 очков, в то время как многоядерный тест показал 4127 баллов.

Напомним, 4 июля ASUS представила смартфон ZenFone 4 Max. Флагманский же Zenfone 4 разработчики обещают показать до конца этого месяца.