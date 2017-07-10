Генеральный директор компании "Открытая мобильная платформа" Павел Эйгес рассказал о новинке журналистам газеты "Ведомости".

По словам разработчиков, устройство в первую очередь нацелено на корпоративных клиентов. Они смогут использовать две операционные системы для разных целей: Android для личных нужд, а Sailfish — по работе, так как эта ОС позиционируется создателями как защищённая.

Переключаться между операционками можно будет при включении смартфона. Разработчики уверяют, что в будущем у пользователей появится возможность устанавливать платформу и в другие смартфоны.

По словам Эйгеса, компания планирует продать до 500 тысяч смартфонов с двумя операционными системами. Тем не менее корпоративные клиенты пока не торопятся заказывать инновационное устройство, сообщают журналисты.

Российские разработчики создали смартфон с двумя операционными системами Фото © ООО "Открытая Мобильная Платформа"

Sailfish OS была разработана финской компанией Jolla и впервые представлена в 2012 году. Спустя три года актив выкупил основатель группы ЕСН Григорий Березкин. В сентябре 2016 года мобильная ОС попала в реестр отечественного программного обеспечения.