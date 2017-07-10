Умная колонка спасла жизнь двум женщинам

Благодаря умной колонке американец по имени Эдуардо Гаррос был арестован в своём доме за нападение на жену.

Мужчина на повышенных тонах спорил со своей супругой, а затем ссора переросла в драку, в ходе которой Гаррос достал огнестрельное оружие. Преступник угрожал убить женщину, но в том момент, когда он спросил у неё, не вызвала ли она полицию, умный динамик, находившийся в доме, преобразовал этот вопрос в команду.

Когда на место прибыли полицейские, они обнаружили избитую женщину и её дочь, которым Гаррос угрожал оружием. После нескольких часов переговоров, мужчина всё же отпустил пострадавших и был арестован. Эдуардо было предъявлено обвинение во владении огнестрельным оружием, нападении на членов семьи и в заключении человека в заложники, сообщает Engadget.

Представители власти Нью-Мексико отметили, что умная колонка, вероятно, спасла в тот день несколько жизней. При этом в полиции не уточняют, какое именно устройство было установлено в доме преступника.

"Устройство связалось с аварийными службами, и благодаря этому были спасены жизни. Эта новая технология действительно помогла женщине и её дочери в очень опасной ситуации", — заявил шериф округа Мануэль Гонсалес.