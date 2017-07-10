Oculus Rift серьёзно подешевел

Компания Facebook временно опустила цену шлема и контроллёров ещё на $200: теперь стоимость девайса составляет всего $399, пишет Engadget. Для справки, за такую же стоимость на рынке доступен VR-шлем для PlayStation 4.
Стоимость Oculus Rift упала до $399
Фото © Flickr/Heinrich-Böll-Stiftung
Большая скидка — часть масштабной акции Summer of Rift, где разработчики планируют анонсировать новинки и предложить дисконт на популярные игры в формате VR.
По словам вице-президента Oculus Джейсона Рубина, скидка на шлем будет действительна в течение следующих шести недель.
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