Oculus Rift серьёзно подешевел

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Oculus Rift серьёзно подешевел

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Фото © Flickr/Heinrich-Böll-Stiftung

Несколько месяцев назад разработчики уже опускали цену шлема виртуальной реальности, однако сейчас девайс стал гораздо дешевле.

Компания Facebook временно опустила цену шлема и контроллёров ещё на $200: теперь стоимость девайса составляет всего $399, пишет Engadget. Для справки, за такую же стоимость на рынке доступен VR-шлем для PlayStation 4.

Стоимость Oculus Rift упала до $399

Большая скидка — часть масштабной акции Summer of Rift, где разработчики планируют анонсировать новинки и предложить дисконт на популярные игры в формате VR.

По словам вице-президента Oculus Джейсона Рубина, скидка на шлем будет действительна в течение следующих шести недель.

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