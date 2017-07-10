iPhone 8 выпустят в новом цвете

В Сети появились слухи о том, что новый флагман от Apple выйдет в четырёх цветовых решениях, включая новый дизайн — зеркальный.

Информация о новом дизайнерском решении появилась в твиттер-аккаунте Вениамина Гескина. Эксперт опубликовал фотографию iPhone 6s в зеркальном корпусе, отметив, что именно таким будет четвёртый "цвет" iPhone 8.

2017 OLED iPhone - four colors. New one - mirror like. pic.twitter.com/BFBBpBQ2Vm — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 8 июля 2017 г.

В настоящее время iPhone 7 продаётся в шести цветовых решениях: оникс, чёрный, серебристый, золотой, розовое золото и красный.

Black or Silver Mirror pic.twitter.com/gdIaKdBOjt — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 8 июля 2017 г.

Ранее появилась информация о том, что диагональ дисплея в iPhone 8 составит 5,8 дюйма, при этом габариты самого устройства не превысят размеров iPhone 7.

Новинка поступит на рынок в двух вариантах — с 64 и 256 Гбайт внутренней памяти. Аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо считает, что Apple не сможет в полной мере удовлетворить спрос на iPhone 8, а потому фанаты бренда столкнутся с серьёзным дефицитом этих устройств на рынке.