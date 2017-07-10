iPhone 8 выпустят в новом цвете

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iPhone 8 выпустят в новом цвете

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Фото © Twitter/@VenyaGeskin1

В Сети появились слухи о том, что новый флагман от Apple выйдет в четырёх цветовых решениях, включая новый дизайн — зеркальный.

Информация о новом дизайнерском решении появилась в твиттер-аккаунте Вениамина Гескина. Эксперт опубликовал фотографию iPhone 6s в зеркальном корпусе, отметив, что именно таким будет четвёртый "цвет" iPhone 8.

В настоящее время iPhone 7 продаётся в шести цветовых решениях: оникс, чёрный, серебристый, золотой, розовое золото и красный.

Ранее появилась информация о том, что диагональ дисплея в iPhone 8 составит 5,8 дюйма, при этом габариты самого устройства не превысят размеров iPhone 7.

Новинка поступит на рынок в двух вариантах — с 64 и 256 Гбайт внутренней памяти. Аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо считает, что Apple не сможет в полной мере удовлетворить спрос на iPhone 8, а потому фанаты бренда столкнутся с серьёзным дефицитом этих устройств на рынке.

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