В России появился первый банкомат с функцией распознавания лиц

Устройство будет распознавать клиентов по лицу, пишет vc.ru. При создании банкомата был использован алгоритм распознавания лиц от Toshiba, внедрённый компанией RecFaces. Пока новая система работает в тестовом режиме, а в конце текущего года примут решение о том, будут ли внедрять новую технологию в другие банкоматы банка.
Держатели банковских карт, решившие воспользоваться новым банкоматом, смогут обратиться по видеосвязи к консультанту, который поможет разобраться в системе и провести операцию.
— Биометрия, видеоконсультирование, NFC — во всех этих областях мы видим большие перспективы. При этом скорость и масштабы внедрения этих технологий будут зависеть от того, насколько они будут востребованы нашими клиентами сегодня и завтра, — заявил вице-президент Сбербанка Сергей Мальцев.
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