В России появился первый банкомат с функцией распознавания лиц

В офисе Сбербанка на Кутузовском проспекте в Москве установлен первый банкомат, который может выдавать пользователям деньги без использования банковской карты.

Устройство будет распознавать клиентов по лицу, пишет vc.ru. При создании банкомата был использован алгоритм распознавания лиц от Toshiba, внедрённый компанией RecFaces. Пока новая система работает в тестовом режиме, а в конце текущего года примут решение о том, будут ли внедрять новую технологию в другие банкоматы банка.

Держатели банковских карт, решившие воспользоваться новым банкоматом, смогут обратиться по видеосвязи к консультанту, который поможет разобраться в системе и провести операцию.

— Биометрия, видеоконсультирование, NFC — во всех этих областях мы видим большие перспективы. При этом скорость и масштабы внедрения этих технологий будут зависеть от того, насколько они будут востребованы нашими клиентами сегодня и завтра, — заявил вице-президент Сбербанка Сергей Мальцев.