Благодаря ботам на Amazon появились жуткие чехлы для смартфонов

Блогер Энди Бейо обнаружил на Amazon бота, который делает чехлы для смартфонов на основе случайных фотографий со стоковых сервисов.

Столь неизбирательный подход к дизайну привёл к появлению в интернет-магазине защитных панелей с абсолютно неуместными изображениями.

"Новый хромированный кран в ванной. Чехол для Samsung S5"

"Косметолог депилирует подмышки женщины при помощи восковых полосок. Чехол для iPhone 6"

"Сырный круг на теле вместо стола. Чехол для iPhone 6"

"Взволнованная девочка-подросток в спальне с тестом на беременность. Чехол для iPhone 5"

Необычные чехлы выпадают в поиске Amazon по запросу My-Handy-Design ("Мой удобный дизайн"). Всего в интернет-магазине предлагается порядка 32 тысяч различных вариантов дизайна. Цена на такие защитные панели колеблется в районе от $18 до $25 (1 тыс. — 1,5 тыс. руб.).

Согласно отзывам пользователей, чехлы изготовлены из дешёвой пластмассы и легко ломаются. Кроме того, изображения стираются с них буквально через месяц.

Как отмечает издание The Verge, большинство защитных панелей отсутствуют на складе, либо изготовлены в единственном экземпляре, а значит, создатели бота печатают конкретные чехлы лишь после оформления заказа.

— Купите один из этих чехлов до того, как продавцы поймут, что их панельки превратились в интернет-искусство, и решат взвинтить цены, — шутит редакция издания.