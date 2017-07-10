Благодаря ботам на Amazon появились жуткие чехлы для смартфонов

Столь неизбирательный подход к дизайну привёл к появлению в интернет-магазине защитных панелей с абсолютно неуместными изображениями.
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Необычные чехлы выпадают в поиске Amazon по запросу My-Handy-Design ("Мой удобный дизайн"). Всего в интернет-магазине предлагается порядка 32 тысяч различных вариантов дизайна. Цена на такие защитные панели колеблется в районе от $18 до $25 (1 тыс. — 1,5 тыс. руб.).
Согласно отзывам пользователей, чехлы изготовлены из дешёвой пластмассы и легко ломаются. Кроме того, изображения стираются с них буквально через месяц.
Как отмечает издание The Verge, большинство защитных панелей отсутствуют на складе, либо изготовлены в единственном экземпляре, а значит, создатели бота печатают конкретные чехлы лишь после оформления заказа.
— Купите один из этих чехлов до того, как продавцы поймут, что их панельки превратились в интернет-искусство, и решат взвинтить цены, — шутит редакция издания.
На Amazon обнаружили жуткие чехлы для смартфонов
Фото: © amazon.com/myhandydesign
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