BlackBerry выходит на китайский рынок

Китайская компания TCL Corp., которая в конце 2016 года выкупила права на производство смартфонов под брендом BlackBerry, готовится к выходу на родной рынок.

Как сообщает Gizmochina, об этом свидетельствует тот факт, что в китайской социальной сети Weibo на днях появилась официальная учётная запись BlackBerry. Ранее такой же аккаунт был зарегистрирован в мессенджере WeChat.

Смартфоны BlackBerry в скором времени появятся на китайском рынке Фото © Flickr/Kārlis Dambrāns

По мнению редакции, TCL Corp. пытается создать присутствие в китайских социальных сетях накануне запуска своих новых продуктов. При этом, какие именно устройства будут представлены на рынке Поднебесной, неизвестно.

Журналисты предполагают, что компания может готовить для китайцев эксклюзивный аппарат, и приводят в пример смартфон BlackBerry Aurora, выпущенный для продажи на территории Индонезии. В противном случае TCL Corp. попросту адаптирует ранее представленный BlackBerry KeyOne под нужды жителей КНР.