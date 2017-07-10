Китайские власти намерены запретить VPN-сервисы

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Китайские власти намерены запретить VPN-сервисы

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Фото: © REUTERS/Stringer

Правительство Китая потребовало от государственных провайдеров, чтобы те воспрепятствовали использованию VPN-сервисов внутри своих сетей. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, соответствующие законодательные нормы вступят в силу 1 февраля 2018 года. Инициатива по запрету обхода блокировок затрагивает абонентов таких операторов, как China Mobile (860 млн пользователей), China Unicom (268 млн пользователей) и China Telecom (227 млн пользователей).

В Китае могут запретить сервисы для обхода блокировок

Как отмечает агентство, вследствие блокировки VPN-сервисов подавляющее большинство жителей КНР потеряет доступ не только к социальным сетям, вроде "Фейсбука" и "Твиттера", но и к новостным ресурсам — например, к запрещённым на территории Китая The New York Times и The Wall Street Journal. Кроме того, запрет анонимайзеров сильно осложнит работу некоторых компаний.

Напомним, 1 июля 2017 года в Китае был заблокирован сервис GreenVPN. По словам представителей компании, работу приложения пришлось остановить на территории КНР по требованию местных властей.

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