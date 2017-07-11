Google рекомендует в поиске пиратские сайты

Поисковик предлагает всем интересующимся посетить торрент-сайты для скачивания необходимых файлов.

При запросе лучших торрент-ресурсов Google предлагает такие, как The Pirate Bay, Rarbg и 1337x. Нажав на один из ответов, пользователь увидит популярные результаты поиска для конкретного сайта, пишет Torrent Freak.

Если пользователь захочет найти сайт, на котором можно посмотреть кино или сериалы онлайн, то Google предложит ему Netflix и Hulu, а вместе с ними пиратские ресурсы — Putlocker и Alluc.

Представители Google заявили, что уже знают о проблеме и работают над её устранением, обновления стоит ожидать в ближайшее время.