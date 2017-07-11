В России появится единая биометрическая система

"Ростелеком" запустит в России единую систему для распознавания лиц клиентов банков и хранения биометрических данных в 2018 году.

Работа над созданием единой биометрической системы идёт с 2016 года. Ожидается, что новые способы идентификации клиентов банков помогут сделать проведение банковских операций более надёжным, сообщает РБК.

Минкомсвязи планирует, что до осени текущего года будут выбраны поставщики систем для проведения идентификации, затем банки начнут тестировать новую технологию. Центробанк определит, какие банки смогут участвовать в проекте: для этого им понадобится установить необходимое оборудование в офисах.

До 2020 года банки смогут работать с единой биометрической системой бесплатно, а затем будут разработаны специальные тарифы. Как отмечают эксперты, разработка системы обошлась в 247,6 миллиона рублей.

Для того чтобы внести свои данные в систему, пользователь должен будет предоставить информацию о себе в офис банка — участника проекта. Со временем специальные пункты появятся в МФЦ, удостоверяющих центрах и отделениях Министерства внутренних дел, которые выдают паспорта.