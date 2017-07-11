Эксперты рассказали, что Apple испытывает трудности с установкой Touch ID нового образца на прототип iPhone 8.

Энди Харгривс, аналитик KeyBanc Capital Markets, заявил, что Apple активно работает над интеграцией новой технологии считывания отпечатков пальцев, которая, по информации некоторых источников, должна будет работать через дисплей. Если специалистам не удастся успешно внедрить технологию, то возможна задержка в выпуске новых iPhone, что повлияет на стоимость акций "яблочной" компании.

Apple может отложить выпуск iPhone 8

У Apple есть время до августа, чтобы разобраться с датчиками Touch ID для новых iPhone 8. В случае если что-то пойдёт не так, выпуск новых смартфонов придётся отложить, пишет GSMarena. Ранее некоторые источники сообщали, что Touch ID в iPhone 8 может заменить технология распознавания лиц.