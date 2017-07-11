Илон Маск выкупил один из принадлежавших PayPal доменов

По данным Domain Investing, домен X.com сменил владельца 5 июля 2017 года. Позже эту информацию подтвердил представитель PayPal, однако сумма сделки не была раскрыта. Как отмечает редакция ресурса, в 2014 году похожий домен — Z.com — продали за $6,8 млн. Издание TechCrunch предположило, что адрес X.com был куплен за $5 млн.
Thanks PayPal for allowing me to buy back https://t.co/bOUOejO16Y! No plans right now, but it has great sentimental value to me.— Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2017
По версии журналистов, домен может использоваться для сайта компании SpaceX. Однако Маск утверждает, что адрес был приобретён "из сентиментальных соображений".
Доменное имя, купленное предпринимателем, в точности повторяет название его первой компании X.com, основанной в марте 1999 года. В 2001 году она объединилась с компанией Confinity, после чего совместное предприятие переименовали в PayPal.
Вскоре после слияния Маск был уволен из проекта решением совета директоров. В 2002 году eBay приобрела PayPal за $1,5 млрд. Маск, у которого осталась доля в компании, заработал на этой сделке порядка $175 млн.
Илон Маск выкупил домен, принадлежавший ему 16 лет назад
Фото © Flickr/JD Lasica
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