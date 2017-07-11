Илон Маск выкупил один из принадлежавших PayPal доменов

Глава и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выкупил домен X.com, который с 2001 года принадлежал компании PayPal. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в "Твиттере".

По данным Domain Investing, домен X.com сменил владельца 5 июля 2017 года. Позже эту информацию подтвердил представитель PayPal, однако сумма сделки не была раскрыта. Как отмечает редакция ресурса, в 2014 году похожий домен — Z.com — продали за $6,8 млн. Издание TechCrunch предположило, что адрес X.com был куплен за $5 млн.

Thanks PayPal for allowing me to buy back https://t.co/bOUOejO16Y! No plans right now, but it has great sentimental value to me. — Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2017

По версии журналистов, домен может использоваться для сайта компании SpaceX. Однако Маск утверждает, что адрес был приобретён "из сентиментальных соображений".

Доменное имя, купленное предпринимателем, в точности повторяет название его первой компании X.com, основанной в марте 1999 года. В 2001 году она объединилась с компанией Confinity, после чего совместное предприятие переименовали в PayPal.

Вскоре после слияния Маск был уволен из проекта решением совета директоров. В 2002 году eBay приобрела PayPal за $1,5 млрд. Маск, у которого осталась доля в компании, заработал на этой сделке порядка $175 млн.