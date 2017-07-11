Все отправления с AliExpress станут отслеживаемыми

Все посылки с AliExpress будут в обязательном порядке помечаться трекинг-номерами, которые позволяют отслеживать их передвижение. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на представителей торговой площадки.

Ранее специальные метки присваивались лишь посылкам стоимостью более $2. По словам представителей российского офиса AliExpress, новые правила вступят в силу 10 августа 2017 года.

— Ранее мы сталкивались с ситуацией, когда покупатели не имели возможности отследить свою посылку неделями. Процент утерянных отправлений среди нерегистрируемых отправлений был значительно выше. Кроме того, информацию о статусе не мог предоставить и продавец на платформе, так как без маркировки отследить статус было невозможно, — пояснил Алекс Васильев, директор по развитию Cainiao (логистическая платформа, входящая в Alibaba Group) в России и СНГ.

Помимо прочего, на 10 августа намечен запуск сервиса трекинга посылок по всему миру, который будет работать на основе компании Cainiao и данных от локальных служб доставки (например, Почты России). Пользователи смогут проверять статус отправлений через мобильное приложение и на сайте AliExpress.

По словам Васильева, это позволит сделать процесс "максимально прозрачным". Повлияет ли ввод обязательного трекинга для всех посылок на стоимость товаров — неизвестно.