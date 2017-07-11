WhatsApp не защищает данные пользователей от властей

Эксперты некоммерческой организации Electronic Frontier Foundation (EFF) пришли к выводу, что администрация мессенджера WhatsApp "прикладывает недостаточно усилий" для защиты приватности пользователей. Об этом сообщает The Telegraph.

В своём ежегодном исследовании эксперты EFF анализируют данные из открытых источников и оценивают крупные IT-компании по шкале от нуля до пяти. При выставлении рейтинга организация опирается на несколько критериев: запрет на передачу личных данных третьим лицам, прозрачность взаимодействия с государством, проверка на легальность секретных запросов Правительства США и отстаивание изменений в законе, позволяющем повсеместную слежку за гражданами.

Эксперты обвинили WhatsApp в нежелании защищать приватность пользователей Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Всего эксперты изучили деятельность 26 технологических гигантов. Наибольший балл получили облачное хранилище данных Dropbox, компания Adobe, платформа для создания сайтов Wordpress, а также сервисы для вызова такси Uber и Lyft. Худших оценок удостоились Tumblr, Twitter, Airbnb и WhatsApp. Причём если первые три сервиса заработали по три балла, то мессенджер получил только два.

Эксперты отмечают, что администрация WhatsApp не защищает пользователей от передачи конфиденциальных данных третьим лицам, не информирует их о запросах от властей, а также не проверяет легальность секретных обращений со стороны американских спецслужб.

И хотя вся переписка в мессенджере шифруется при помощи сквозного шифрования, администрация сервиса собирает метаданные, в которых содержится информация о типе устройства, просматриваемых через приложение веб-страницах и мобильной сети, к которой привязан номер пользователя. Все эти сведения передаются властям по соответствующим запросам, утверждают исследователи.