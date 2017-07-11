Uber улучшит условия для водителей

Сервис для вызова такси Uber объявил, что намерен улучшить условия труда для водителей и внести юридическую ясность относительно их статуса занятости. Об этом сообщает Reuters.

Данное заявление было опубликовано в ответ на предложение британского правительства о введении в трудовое законодательство понятия "зависимый подрядчик". К новой категории работников предлагается отнести граждан, которые трудятся одновременно в нескольких компаниях и при этом не имеют контракта ни с одной из них.

Uber улучшит условия труда для водителей в Великобритании Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Предполагается, что изменения в законодательстве позволят людям, занятым в таких сервисах, как Uber и Deliveroo, получить больше привилегий. При этом представители Uber заявляют, что уже сейчас средний заработок водителей сервиса превышает прожиточный минимум в размере 7,5 фунта в час и компания намерена продолжать работать в этом направлении.

— Нам известно, что водители нуждаются в защите, а потому мы уже инвестируем в медицинскую страховку и планируем дальнейшие улучшения, — пояснил Эндрю Бирн, глава отдела политики компании Uber в Великобритании.