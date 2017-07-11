Google учит свои беспилотные машины уступать дорогу каретам скорой помощи

Компания Waymo (автомобильное подразделение Google) рассказала в своём официальном блоге о недавних испытаниях, в рамках которых проверялось взаимодействие беспилотных автомобилей с машинами экстренных служб.

Как отмечается, эксперимент проводился совместно с Департаментом полиции и Управлением пожарной безопасности города Чандлер (штат Аризона). Беспилотные автомобили Waymo и ранее были обучены распознавать машины экстренных служб, однако в этот раз компания протестировала усовершенствованную систему датчиков, установленную на минивэнах Chrysler Pacifica.

В ходе испытаний оборудованная спецсигналами техника обгоняла, сопровождала и направляла самоуправляемые минивэны. При этом в эксперименте участвовали пожарные машины, полицейские автомобили, кареты скорой помощи и полицейские мотоциклы, а сами заезды производились как днём, так и в тёмное время суток.

В результате проведённых тестов было установлено, что новые датчики существенно расширили зону "слуха" системы автономного управления — теперь машины Waymo способны распознавать сирену с вдвое большего расстояния. Кроме того, беспилотные минивэны могут определять направление звука, что позволяет грамотно реагировать на предупредительные сигналы. К примеру, если сирена звучит позади, машина прижимается к обочине. Если же звуковой спецсигнал приближается по соседней полосе — минивэн остановится перед перекрёстком.

Также в компании отметили, что задействованный ими участок дороги был недоступен для общего пользования на время эксперимента. Разработчики уверены, что собранные в ходе испытаний данные помогут им улучшить систему автономного управления, применяемую в машинах Waymo.