В Google Earth обнаружили гневное послание соседу

Mashable "Google Earth reveals hidden message from feuding neighbors" https://t.co/H2ymfJcvgL #News— Sukriti Shrivastav (@ShrivastavSukri) 12 июля 2017 г.
Судя по указывающей стрелке, начертав на поле обидное слово, житель Америки хотел выразить свою неприязнь к соседу. Несмотря на то что фотография поля была сделана ещё в 2016 году, послание на земле было замечено только в 2017 году.
Неизвестно, обращал ли когда-нибудь внимание на странные знаки на полях сосед, обозначенный как A Hole. Возможно, пройдёт ещё несколько лет, прежде чем хозяин "оскорблённого" дома узнает правду.
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