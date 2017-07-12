В Google Earth обнаружили гневное послание соседу

Пользователи Google Earth обнаружили необычное послание на земле. В одном из городов в штате Вашингтон при масштабировании снимка со спутника проявилась надпись A Hole ("Дыра").

Судя по указывающей стрелке, начертав на поле обидное слово, житель Америки хотел выразить свою неприязнь к соседу. Несмотря на то что фотография поля была сделана ещё в 2016 году, послание на земле было замечено только в 2017 году.

Неизвестно, обращал ли когда-нибудь внимание на странные знаки на полях сосед, обозначенный как A Hole. Возможно, пройдёт ещё несколько лет, прежде чем хозяин "оскорблённого" дома узнает правду.