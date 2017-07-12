Раскрыта дата выхода Samsung Galaxy Note 8

Южнокорейские разработчики могут показать новый фаблет незадолго до ежегодной выставки IFA в Берлине, сообщает The Investor.

По словам одного из топ-менеджеров Samsung, устройство анонсируют в Нью-Йорке уже в августе, однако точную дату разработчики пока не назвали. Тем не менее инсайдеры уверены, что презентация состоится 23 августа.

Samsung Galaxy Note 8 покажут 23 августа Фото: © SAMSUNG

Источники также сообщили, что продажи фаблета могут начаться по всему миру уже в сентябре. Ранний запуск произойдёт на фоне слухов о том, что Apple собирается отложить выпуск iPhone 8 из-за трудностей с поставкой некоторых комплектующих.

Galaxy Note 8, скорее всего, получит 6,3-дюймовый безрамочный дисплей. Кроме того, разработчики оснастят девайс обновлённым стилусом S-Pen.

Как сообщалось ранее, устройство может выйти в двух модификациях: с объёмом памяти 64 и 128 Гбайт. Кроме того, пользователи смартфона получат возможность увеличить размер внутреннего хранилища до 256 Гбайт при помощи карты microSD.