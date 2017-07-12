При помощи Visabot пользователи смогут легче сориентироваться в сложном процессе оформления документа, пишет Venture Beat.

Главный операционный директор Visabot Андрей Зиновьев рассказал, что теперь чат-бот начал помогать людям в получении грин-карты.

Приобрести услугу можно за $150 (чуть больше 9 тысяч рублей). За эти деньги сервис поможет пройти весь процесс получения грин-карты, а также создаст расписание собеседований в Службе гражданства и иммиграции США.

Бот для Facebook Messenger поможет оформить грин-карту Фото: © Facebook

— Мы создали собственный искусственный интеллект для иммиграции, так что наш показатель успеха растёт, когда бот обучается. Всё, что вам надо, — это ответить, являетесь ли вы гражданином США, а также на несколько других вопросов, и тогда бот использует эту информацию, чтобы сформировать для вас пакет необходимых документов, — заявил Зиновьев.

Чат-бот Visabot, который помогает создавать документы для оформления виз, запустился в 2015 году. За это время сервисом воспользовались более 70 тысяч человек, рассказали разработчики.