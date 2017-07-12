В продажу поступил первый в мире ноутбук с беспроводной зарядкой

Читайте также

В продажу поступил первый в мире ноутбук с беспроводной зарядкой

8

Фото ©  Dell

Компания Dell анонсировала первый в мире ноутбук с беспроводной зарядкой. Гаджет Dell Latitude 7285 совмещает в себе функции планшета и компьютера. Цена устройства начинается от 1200 долларов (примерно 73 тысячи рублей).

Стоит отметить, что в качестве беспроводной зарядной базы выступает подключаемая клавиатура, которую необходимо приобретать отдельно за 550 долларов (около 33 тысяч рублей). При этом нельзя ставить клавиатуру на металлические поверхности — для этого придётся использовать специальную подставку, пишет The Verge.

Dell Latitude 7285 работает на базе процессора Core-i5-7Y54, имеет 8 ГБайт оперативной памяти и 128 ГБайт — для хранения данных. На официальном сайте производителя доступна информация только об устройстве с 12-дюймовым экраном, характеристики 13-дюймовой версии раскроют позднее. Когда компьютер появится на российских прилавках, пока неизвестно.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!