Новый вирус угрожает разослать личные фото пользователей

Специалисты компании McAfee сообщили об обнаружении нового вируса для операционной системы Android, который ворует личные данные пользователей.

Вредоносное ПО, получившее название LeakerLocker, распространяется через магазин Google Play. Как отмечают специалисты, угрозу представляют два приложения — Wallpapers Blur HD и Booster & Cleaner Pro.

В отзывах к этим программам некоторые пользователи пожаловались, что после установки они запрашивают нерелевантные разрешения — например, доступ к звонкам, телефонной книге, чтению и отправке SMS и так далее. Количество загрузок заражённых приложений сейчас находится на уровне от 1 до 10 тысяч.

После завершения установки программа блокирует экран устройства жертвы и запускает вредоносную активность. Благодаря выданным после загрузки разрешениям вирус получает доступ к личной информации пользователя.

По словам специалистов McAfee, вредоносное ПО может прочитать историю браузера, некоторые текстовые сообщения, историю вызовов и телефонную книгу жертвы, а также просмотреть фотографии. Из всего этого массива информации случайным образом выбираются сведения, которые демонстрируются пострадавшему пользователю с целью шантажа. Жертве предлагается заплатить выкуп, в противном случае злоумышленники угрожают распространить украденные конфиденциальные данные.

Как отмечается в сообщения McAfee, компания Google уже оповещена о вирусе-вымогателе и в ближайшее время он будет удалён. Специалисты советуют не платить выкуп мошенникам, поскольку это поспособствует росту популярности подобного вида атак и в будущем их количество значительно возрастёт.