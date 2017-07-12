Новый вирус угрожает разослать личные фото пользователей

Вредоносное ПО, получившее название LeakerLocker, распространяется через магазин Google Play. Как отмечают специалисты, угрозу представляют два приложения — Wallpapers Blur HD и Booster & Cleaner Pro.
В отзывах к этим программам некоторые пользователи пожаловались, что после установки они запрашивают нерелевантные разрешения — например, доступ к звонкам, телефонной книге, чтению и отправке SMS и так далее. Количество загрузок заражённых приложений сейчас находится на уровне от 1 до 10 тысяч.
После завершения установки программа блокирует экран устройства жертвы и запускает вредоносную активность. Благодаря выданным после загрузки разрешениям вирус получает доступ к личной информации пользователя.
По словам специалистов McAfee, вредоносное ПО может прочитать историю браузера, некоторые текстовые сообщения, историю вызовов и телефонную книгу жертвы, а также просмотреть фотографии. Из всего этого массива информации случайным образом выбираются сведения, которые демонстрируются пострадавшему пользователю с целью шантажа. Жертве предлагается заплатить выкуп, в противном случае злоумышленники угрожают распространить украденные конфиденциальные данные.
Как отмечается в сообщения McAfee, компания Google уже оповещена о вирусе-вымогателе и в ближайшее время он будет удалён. Специалисты советуют не платить выкуп мошенникам, поскольку это поспособствует росту популярности подобного вида атак и в будущем их количество значительно возрастёт.
Новый вирус шантажирует жертв украденной личной информацией
Фото: © flickr / Oleksii Leonov
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