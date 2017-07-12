Пользователи Google Earth смогут публиковать истории и фотографии

Alphabet (материнская компания Google) хочет превратить Google Earth в социальную платформу, открыв пользователям возможность загружать туда собственные фотографии, видео и личные истории. Об этом сообщила глава сервиса Ребекка Мур в ходе презентации в Бразилии, передаёт Reuters.

В ходе мероприятия Мур продемонстрировала работу платформы Voyager, которая позволяет совершать виртуальные туры в экзотические страны. По словам главы Google Earth, пока что сервис предоставляет лишь интерактивные экскурсии, подготовленные профессионалами, однако уже в ближайшее время рассказывать о тех или иных местах смогут обычные пользователи.

— Рассказы о вашей семье, истории ваших любимых походов — это может быть что угодно, — заявила Мур, отметив, что в первую очередь сервис интересуют простые человеческие истории.

Также глава Google Earth рассказала о проекте I am the Amazon, который посвящён нескольким коренным племенам, населяющим тропические леса вдоль реки Амазонки. Рассказы об их борьбе за выживание сопровождаются трёхмерным контентом и спутниковыми снимками.

Мур не раскрыла бюджет проекта, однако уверила присутствующих, что Alphabet не намерена зарабатывать на этом сервисе.

— Google Earth — это наш подарок миру, — заявила она.