Пользователи Google Earth смогут публиковать истории и фотографии

В ходе мероприятия Мур продемонстрировала работу платформы Voyager, которая позволяет совершать виртуальные туры в экзотические страны. По словам главы Google Earth, пока что сервис предоставляет лишь интерактивные экскурсии, подготовленные профессионалами, однако уже в ближайшее время рассказывать о тех или иных местах смогут обычные пользователи.
— Рассказы о вашей семье, истории ваших любимых походов — это может быть что угодно, — заявила Мур, отметив, что в первую очередь сервис интересуют простые человеческие истории.
Также глава Google Earth рассказала о проекте I am the Amazon, который посвящён нескольким коренным племенам, населяющим тропические леса вдоль реки Амазонки. Рассказы об их борьбе за выживание сопровождаются трёхмерным контентом и спутниковыми снимками.
Мур не раскрыла бюджет проекта, однако уверила присутствующих, что Alphabet не намерена зарабатывать на этом сервисе.
— Google Earth — это наш подарок миру, — заявила она.
Google Earth в ближайшее время превратится в социальную платформу
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