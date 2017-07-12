Hyperloop One провела первые полномасштабные испытания (видео)

Компания Hyperloop One провела первое полномасштабное тестирование своей технологии сверхскоростных перевозок в вакуумной среде. Об этом сообщает The Verge.

Испытания прошли ещё 12 мая 2017 года, однако компания огласила их результаты только сегодня. В ходе эксперимента тестовые сани достигли скорости 70 миль в час (112,6 км/ч). Уже в ближайшем будущем компания рассчитывает увеличить этот показатель до 250 миль в час (402,25 км/ч).

Соучредитель Hyperloop One Шервин Пишевар в интервью каналу CBS сравнил испытания с первым полётом братьев Райт.

Hyperloop One выполнила то, чего раньше никто не делал, успешно испытав первую полномасштабную систему Hyperloop. Достигнув полного вакуума, мы, по сути, создали собственное небо в трубе. Это всё равно что лететь на высоте 61 километра над землёй Шервин Пишевар, соучредитель Hyperloop One

Тестовый участок трубы был построен в штате Невада в марте 2017 года. Его длина составляет порядка 500 м, а диаметр — 3,3 м. Как предполагают разработчики, в будущем их технология позволит перевозить грузы и пассажиров в специальных капсулах, передвигающихся со скоростью до 1200 км/ч.

Идею сверхскоростных поездов Hyperloop в 2012 году предложил глава и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. В настоящий момент реализацией проекта занимаются компании Hyperloop Transportation Technologies и Hyperloop One.