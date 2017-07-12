Apple открыла официальную группу во "ВКонтакте"

"Яблочная" корпорация запустила официальное сообщество в социальной сети "ВКонтакте".

В настоящий момент группа не верифицирована администрацией социальной сети, однако её подлинность подтвердили в Apple. Ранее по этому адресу располагалось сообщество компании Apple Jesus, продававшей "яблочные" гаджеты, привозившиеся из-за рубежа.

По сообщениям СМИ, глава Apple Jesus продал адрес группы купертиновцам, однако бывший владелец не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию. Представители самой Apple также отказались раскрывать детали сделки.

Компания Apple зарегистрировала официальную группу во "ВКонтакте"

На данный момент сообщество Apple закрыто: скорее всего, там пока ничего не опубликовано. У компании также имеются официальные страницы в "Фейсбуке" и "Твиттере", однако они используются лишь для размещения рекламных объявлений.