Microsoft выпустила мобильное приложение для слепых

Компания Microsoft представила приложение Seeing AI, которое призвано помочь слепым или слабовидящим людям в повседневной жизни. Об этом сообщает 9to5Mac.

Приложение, в работе которого используются алгоритмы машинного обучения, позволяет распознавать людей и их эмоции, читать текст, идентифицировать денежные купюры и документы, узнавать информацию со штрихкодов на товарах и даже "видеть" фотографии.

— Данное интеллектуальное приложение для камеры позволяет просто держать смартфон перед собой и слушать информацию о мире вокруг, — рассказали о своей разработке создатели.

Как отмечает 9to5Mac, распознавание визуальных образов не является чем-то новым, однако Microsoft значительно усовершенствовала эту технологию. Например, если слабовидящий пользователь направит камеру на документ, приложение даст ему подсказки о том, как лучше выровнять кадр, чтобы в него попал весь текст.

Прототип Seeing AI был впервые продемонстрирован ещё в марте 2016 года на конференции Build, однако с сегодняшнего дня программа наконец-то доступна для бесплатного скачивания в магазине App Store.

В настоящее время приложение могут загрузить только пользователи из США, Канады, Индии, Гонконга, Новой Зеландии и Сингапура. По словам разработчиков, в скором времени Seeing AI будет доступен и в других странах. Планирует ли Microsoft выпустить версию для Android-устройств, не сообщается.