Facebook запустила стримы из виртуальной реальности

Компания Facebook запустила функцию прямых трансляций в своей социальной сети Facebook Spaces, пользователи которой могут взаимодействовать друг с другом в виртуальной реальности. Об этом сообщает The Verge.

Новая функция позволяет включить виртуальную камеру и передавать двухмерное видео для людей, не использующих VR-очки. Зрители могут отправлять комментарии и делиться своей реакцией точно так же, как и в обычных прямых трансляциях.

Как отмечается, нововведение является частью стратегии компании по устранению разрыва между обладателями VR-гарнитур и пользователями традиционных вычислительных платформ.

— У нас есть список вещей, которые кажутся нам по-настоящему интересными. Но пока что Facebook просто должна заставить людей воспринимать виртуальную реальность как неотъемлемую часть своего сервиса, а не просто эксперимент, — заявил Майк Бут, менеджер по VR-продуктам Facebook.

Бета-версия Facebook Spaces была запущена в апреле 2017 года, о чём компания объявила в ходе конференции для разработчиков F8. Все обитатели VR-соцсети представлены в виде аватаров, которые могут передавать некоторые эмоции.

При помощи Facebook Spaces люди могут общаться и взаимодействовать друг с другом, например играть, рисовать, просматривать видео в формате 360 градусов или делать селфи. Также у пользователей имеется возможность трансформировать нарисованные фигуры в интерактивные объекты, чтобы затем применять их различным образом.

На сегодняшний день Facebook Spaces доступна лишь владельцам VR-гарнитур Oculus Rift и контроллеров Touch. О сроках запуска социальной сети на других устройствах до сих пор ничего не сообщается.