В Китае не станут полностью запрещать сервисы для обхода блокировок в Сети

Представители Министерства промышленности и информационных технологий Китая опровергли сообщения о том, что власти страны планируют запретить сервисы VPN.

Ранее появилась информация о том, что Правительство Китая потребовало от государственных провайдеров, чтобы те воспрепятствовали использованию VPN-сервисов внутри своих сетей. Сообщалось, что соответствующие законодательные нормы вступят в силу 1 февраля 2018 года.

В Министерстве промышленности и информационных технологий подчеркнули, что сообщения о полном запрете VPN "не соответствуют действительности", пишет Bloomberg.

"Торговые или многонациональные предприятия, если им необходимо подключение к зарубежным сайтам, по-прежнему могут обратиться в авторизованные телекоммуникационные компании", — заявили представители министерства.