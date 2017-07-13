Эволюцию YouTube показали на видео

Автор канала под названием 4096 обычно делает анимированные истории гаджетов, однако недавно он решил показать, как изменился самый популярный в мире видеохостинг.

На ролике можно увидеть, как выглядел "Ютуб" в момент запуска в феврале 2005 года — первоначально ресурс напоминал обычный поисковик.

Если присмотреться, то можно увидеть, что в первые пару лет на площадке доминировали лишь обыкновенные домашние видео, которые пользовались большой популярностью в программе "Сам себе режиссёр".

Однако уже в 2007 году на главную страницу начинают попадать вирусные акустические кавер-версии известных песен и бесполезные эксперименты типа "Что будет, если смешать колу с ментосом".

Видео длится всего две минуты, однако за это время автор успел показать все изменения, произошедшие с "Ютубом" за время его существования.