До конца года Nokia выпустит ещё четыре смартфона

В Сети появилась информация о том, что компания Nokia в 2017 году планирует выпустить семь смартфонов. Следовательно, в ближайшие месяцы стоит ожидать релиз еще четырёх аппаратов.

Первым был представлен гаджет Nokia 6, работающий на процессоре Snapdragon 430. Затем презентовали Nokia 3 и Nokia 5 на Mobile World Congress 2017, гаджеты оснащены чипами MediaTek MT6737 и Snapdragon 430, соотвественно. В дальнейшем от Nokia стоит ожидать моделей Nokia 2, Nokia 7, Nokia 8 и Nokia 9.

На Nokia 2 установят процессор Snapdragon 212 или MediaTek. Это означает, что устройство будет бюджетным и не сможет похвастаться высокой производительностью, пишет Gizmochina.

Nokia 7 получит чипсет Snapdragon 630, а Nokia 8 станет более мощным смартфоном благодаря использованию Snapdragon 660. Кроме того, "восьмая" Nokia будет отличаться от "семёрки" двойной камерой Zeiss. Ожидается, что гаджет будет оснащён экраном 2K, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ — постоянной.

Nokia 9 будет работать на Snapdragon 835, а значит, устройство станет флагманом компании с 5,3-дюймовым QHD-дисплеем, 13-мегапиксельной двойной камерой и 8 ГБ оперативной памяти.

Представители Nokia заявили, что в 2017 году не планируется выпуск планшетов. Кроме того, смартфона Nokia 4 не будет, поскольку число четыре является плохим предзнаменованием в культуре некоторых стран. Ожидается, что Nokia 9, Nokia 8, Nokia 7 и Nokia дебютируют на IFA 2017.