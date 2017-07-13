Художник обманул Google и Apple Maps, назвав улицу своим именем

Китайских художник Ге Юлу самостоятельно назвал своим именем улицу, и в результате аферы отметка попала в такие сервисы, как Apple Maps, карты Google, карты Baidu и AutoNavi.

В 2013 году Ге обнаружил в Пекине улицу, у которой ещё не было названия. Тогда мужчина разместил знак со своим именем, напоминающий официальные обозначения городских объектов. В результате название было использовано сначала картографическим сервисом Autonavi, а затем и другие подобные приложения последовали этому примеру.

Guy fools Google and Apple Maps into naming a road after him #Tech #TechNews pic.twitter.com/w0cUZoTQBL — TGF Tech News (@TGFTechNews) 13 июля 2017 г.

Улица Ге Юлу длиной 460 метров расположена рядом с районом Чаоян. Чтобы пройти её от начала до конца, понадобится 10 минут, пишет ресурс Mashable.

Как рассказал художник, он уже давно начал использовать своё имя при создании различных вывесок и указателей. Дело в том, что создание уличных знаков было частью дипломной работы Ге: одно из значений имени молодого человека — "дорога". Создавая свои произведения, творец стремился больше узнать о своей личности и определить своё место в общественном пространстве.

"Когда я приехал в Пекин, то обнаружил, что в мегаполисе множество укромных уголков, которые выглядят всеми забытыми. Я решил выяснить, есть ли место для Ге Юлу в городе, где все привыкли игнорировать друг друга. В основе моей работы лежит эта идея", — рассказал Ге.

Представители власти, в свою очередь, сделали заявление о том, что несанкционированные знаки должны быть снесены. По словам чиновников, только городские планировщики и местные власти имеют право называть дороги.