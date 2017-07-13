"Яндекс" и Uber объединяются

Представители "Яндекса. Такси" сообщили о решении по созданию новой объединённой компании с сервисом Uber.

По словам генерального директора российского онлайн-сервиса Тиграна Худавердяна, объединённая компания будет работать не только на территории России, но и в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. При этом заказать такси можно будет из обоих приложений.

Представители "Яндекса" в разговоре с Лайфом рассказали, что такой шаг поможет обеим компаниям улучшать сервисы онлайн-заказа такси и доставки еды.

Мы будем создавать алгоритмы, которые оптимальнее всего распределяют заказы такси, маршрутизируют водителей, уменьшают простой машин и время их подачи пользователю. Мы также хотим создать лучшую платформу для ресторанов и лучший сервис по доставке еды Пресс-служба "Яндекса. Такси"

Российские разработчики также добавили, что они смогут применить собственные технологии в доставке грузов, сделав и эту индустрию "оцифрованной" и более эффективной.

Мы верим, что будущее за беспилотными автомобилями, и мы одна из немногих в мире компаний, которая способна разработать технологию для них Пресс-служба "Яндекса. Такси"

В объединённую компанию Uber и "Яндекс" намерены инвестировать 225 и 100 млн соответственно. На 59,3% компания будет принадлежать "Яндексу", на 36,6% — Uber, а на 4,1% — сотрудникам объединённой компании.

По мнению председателя общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, подобный тандем положительно отразится на бизнесе обеих компаний и таксопарков.

— Это объединение повысит количество заказов и объём поездок для таксопарков, которые до этого работали только с одним из агрегаторов, а также упростит доступ таксопарков к большему числу пассажиров. Объединение платформы для водителей Uber и "Яндекса. Такси" позволит более эффективно распределять заказы между водителями и сократит время холостого пробега, что положительно отразится на заработках, — рассказала Лайфу Зарипова.

Эксперт также добавила, что тарифная политика вряд ли изменится после создания объединённой компании.

— У новой структуры остаётся большое число конкурентов, таких как Fasten, RuTaxi, "Максим" и Gett, занимающих значительные доли рынка. Любые решения объединённой компании, ведущие к повышению тарифов для таксопарков, приведут только к перетеканию партнёров и водителей к компаниям-конкурентам, что окажет негативное влияние на качество сервиса. Вряд ли "Яндекс" и Uber этого не понимают, — добавила Ирина Зарипова.