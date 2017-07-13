Акции "Яндекса" выросли до исторического максимума

Акции "Яндекса" на Московской бирже выросли более чем на 20% после сообщения о сделке с Uber по слиянию сервисов для вызова такси.

По состоянию на 15:15 по московскому времени стоимость акций "Яндекса" составляла 1995,5 руб. Это на 22,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов, когда ценные бумаги компании продавались по 1632 руб. за единицу.

На бирже Nasdaq торги ещё не начались, однако уже до открытия стоимость акций "Яндекса" выросла на 22,5% — до $33,35.

Напомним, в четверг представители сервиса "Яндекс. Такси" сообщили о решении по созданию новой объединённой компании с Uber. Новый сервис будет работать не только на территории России, но и в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. При этом в компании отметили, что заказать такси можно будет из обоих приложений.