iPhone 8 получит систему лазерного 3D-сканирования

Инженеры Apple трудятся над созданием системы лазерного 3D-сканирования, которая дополнит функционал камеры iPhone 8. Об этом сообщает Fast Company со ссылкой на анонимные источники внутри компании.

По словам собеседника издания, в основной камере устройства будет использоваться поверхностно-излучающий лазер с вертикальным резонатором (VCSEL), который обеспечит измерение глубины изображения при работе с дополненной реальностью, а также более быструю автофокусировку во время съёмки.

— Система состоит из источника лазерного излучения, объектива, сенсора и процессора. Её стоимость составляет около $2 для каждого смартфона, — отметил источник.

При этом собеседник Fast Company не уверен, что инженеры компании успеют завершить систему лазерного 3D-сканирования к выходу iPhone 8 на рынок. По его словам, нововведение может увидеть свет только к 2018 году.

В целом данная утечка косвенно подтверждает выводы аналитика Мин-Чи Куо, который ранее высказывал предположение, что новый смартфон Apple будет оборудован 3D-камерой для распознавания лиц.