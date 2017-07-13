WikiLeaks: ЦРУ перехватывало СМС на Android-устройствах

Портал WikiLeaks опубликовал документы ЦРУ, в которых описывается метод перехвата и переадресации СМС-сообщений на устройствах Android.

Согласно утечке, американская разведка использовала для этих целей набор инструментов под названием Highrise. Вредоносное ПО эксплуатировало уязвимости, присутствовавшие в версиях ОС Android с 4.0 до 4.3.

С помощью Highrise специалисты разведки могли перехватывать входящие и исходящие СМС-сообщения на заражённом устройстве и перенаправлять их по созданному приложением защищённому TLS/SSL-каналу. Сама программа выполняла роль СМС-прокси, разделяющего пользовательский гаджет и пост перехвата информации.

Американские разведчики могли перехватывать СМС-сообщения на Android-устройствах

Напомним, ранее WikiLeaks опубликовал описание работы набора инструментов для кибершпионажа под кодовым названием "Брутальный кенгуру" (Brutal Kangaroo). С помощью этого вредоносного ПО разведчики проникали в закрытые компьютерные сети, к которым не могли получить прямой доступ.