Microsoft предустановит Skype на бортовые компьютеры автомобилей BMW

Приложение Skype for Business будет предустановлено во всех автомобилях BMW 5-й серии, оснащённых мультимедийной системой iDrive. Об этом сообщает MSPowerUser.

Благодаря новой функции водители получат возможность автоматически присоединяться к запланированным групповым видеоконференциям без необходимости набирать их номер вручную. Кроме того, система будет информировать пользователей о предстоящих собраниях и изменениях в расписании.

Кроме того, Microsoft обеспечит более тесную интеграцию iDrive с календарями, контактами и списками дел из сервиса Microsoft Exchange. В ближайшее время доступ к новому функционалу получат водители из Франции, Германии, Великобритании и США.

Напомним, в начале этого года представители BMW объявили, что планируют интегрировать в мультимедийные системы некоторых моделей автомобилей голосового ассистента Cortana в рамках концепции Microsoft Connected Vehicle. Предполагается, что интеллектуальный помощник позволит получать быстрый доступ к спискам дел, напоминаниям, новостям, событиям и другим функциям.