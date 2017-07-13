Портал госуслуг: Угроза от взлома незначительная

Представители портала госуслуг прокомментировали информацию о взломе сайта в своём официальном "твиттере".

По их словам, потенциальная угроза от взлома "незначительна". Кроме того, представители сервиса сообщили, что в настоящий момент она уже ликвидируется и в ближайшее время будет закрыта.

— Никаких отрицательных последствий для пользователей не предвидится. Интересы пользователей портала не нарушены, то есть потенциальная уязвимость не была реализована, — заявили представители портала.

Также администрация сервиса сообщила о намерении провести аудит киберзащиты портала для предотвращения подобных случаев в дальнейшем.

Напомним, 13 июля специалисты компании "Доктор Веб" обнаружили на портале госуслуг потенциально вредоносный код, который был туда внедрён неизвестными лицами. Эксперты заявляли, что злоумышленники могли воспользоваться уязвимостью для распространения вирусов и кражи личных данных пользователей.