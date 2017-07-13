Facebook готовит недорогой VR-шлем

Компания Facebook создаёт недорогой шлем виртуальной реальности, для работы которого не потребуется использование компьютера или смартфона. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, устройство, получившее кодовое обозначение Pacific, будет представлено до конца 2017 года. Его стоимость составит порядка $200 (около 12 тыс. руб.). На рынок шлем поступит не ранее 2018 года.

Как ожидается, новый шлем виртуальной реальности поможет Facebook заполнить нишу, которая образовалась на рынке между дешёвыми аксессуарами и топовыми моделями. Например, цена гарнитуры Samsung Gigabyte VR, позволяющей превратить смартфон в VR-платформу, начинается с отметки в $80 (5 тыс. руб.), в то время как стоимость полноценного набора Oculus Rift (мощный игровой ПК + VR-шлем) составляет порядка $1400 (84 тыс. руб.).

По словам собеседника агентства, новое устройство будет ориентировано на "захватывающие игры, просмотр видео и использование социальных сетей". Источник не раскрыл конкретных характеристик шлема, однако отметил, что он "напоминает более компактную версию Rift" и "будет легче, чем гарнитура Samsung Gear VR". Главная идея Pacific заключается в его мобильности, чтобы пользователь мог "просто вытащить устройство из своей сумки и начать просмотр".

Для производства нового VR-шлема Oculus планирует привлечь компанию Xiaomi. При этом в Китае может быть выпущена отдельная версия устройства, выпускаемая под другим брендом. Её отличительной особенностью станут предустановленные приложения от Xiaomi.