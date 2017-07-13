Facebook готовит недорогой VR-шлем

По данным агентства, устройство, получившее кодовое обозначение Pacific, будет представлено до конца 2017 года. Его стоимость составит порядка $200 (около 12 тыс. руб.). На рынок шлем поступит не ранее 2018 года.
Как ожидается, новый шлем виртуальной реальности поможет Facebook заполнить нишу, которая образовалась на рынке между дешёвыми аксессуарами и топовыми моделями. Например, цена гарнитуры Samsung Gigabyte VR, позволяющей превратить смартфон в VR-платформу, начинается с отметки в $80 (5 тыс. руб.), в то время как стоимость полноценного набора Oculus Rift (мощный игровой ПК + VR-шлем) составляет порядка $1400 (84 тыс. руб.).
По словам собеседника агентства, новое устройство будет ориентировано на "захватывающие игры, просмотр видео и использование социальных сетей". Источник не раскрыл конкретных характеристик шлема, однако отметил, что он "напоминает более компактную версию Rift" и "будет легче, чем гарнитура Samsung Gear VR". Главная идея Pacific заключается в его мобильности, чтобы пользователь мог "просто вытащить устройство из своей сумки и начать просмотр".
Для производства нового VR-шлема Oculus планирует привлечь компанию Xiaomi. При этом в Китае может быть выпущена отдельная версия устройства, выпускаемая под другим брендом. Её отличительной особенностью станут предустановленные приложения от Xiaomi.
В 2018 году Facebook выпустит недорогой VR-шлем
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