Россияне массово продают фермы для майнинга

По данным сервиса "Юла", количество подобных объявлений начало расти во второй половине прошлого месяца, достигнув максимума 27–28 июня. За это время пользователи разместили больше предложений о продаже ферм для майнинга, чем за весь апрель и май вместе взятые.
Второй пик пришёлся на 10–11 июля, когда на сайте было опубликовано в два раза больше объявлений, чем 9-го. Представители сервиса связывают такой ажиотаж с падением курса криптовалют. Самая дорогая ферма, продающаяся сейчас на "Юле", стоит 3,1 млн руб.
Кроме того, пользователи начали активно сбывать видеокарты. Рост числа таких объявлений на сайте был отмечен ещё в июне. Наиболее популярными моделями оказались Nvidia Geforce GTX 1050, GTX 1060 и GTX 1070. При этом средняя цена на карты с апреля упала почти в 2 раза: к примеру, стоимость GTX 1060 снизилась с 45 тыс. руб. до 25 тыс. руб.
Из-за падения курса криптовалют россияне начали массово распродавать фермы для майнинга
Фото © Flickr/coconinoco
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