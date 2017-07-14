WhatsApp позволил пересылать любые файлы

Кроме того, у пользователей появилась возможность отправлять фотографии в хорошем качестве.

В последнем обновлении WhatsApp разработчики добавили сразу несколько полезных функций. Теперь владельцы смартфонов под управлением iOS и Android могут отправлять друг другу файлы любого типа, пишет Engadget.

Однако делиться тяжёлым контентом пока не получится: разработчики ограничили размер пересылаемого файла до 100 Мбайт.

Помимо этого, пользователям стала доступна возможность пересылать фотографии без сжатия, чтобы качество снимков не менялось в процессе передачи.

Также в последнем обновлении упростилось форматирование текста: чтобы выбрать начертание (жирное или курсив), достаточно нажать на необходимое слово.