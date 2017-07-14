Легендарная группа оставила скрытое послание в своём альбоме

Фанаты Radiohead обнаружили запрятанный файл в перевыпущенном в честь 20-летнего юбилея специальном издании OK Computer — OKNOTOK. Находка представляет собой сообщение, которое можно открыть только с помощью компьютера ZX Spectrum или его эмулятора.

С помощью специальной программы удалось декодировать сообщение от музыкантов, которое было записано на кассету. Участники перечислили свои имена, написали слова "Со всей нашей любовью" и вставили красочный коллаж с восьмибитным кодом.

"Внутри вашего домашнего компьютера есть... Томас Йорк, Колин Гринвуд, Джонатан Гринвуд, Эдвард О'Брайен, Филип Селуэй, Найджел Годрич и Стэнли Донвуд", — сказано в послании.

Внутри кода есть чёрный-чёрный текст на чёрном фоне: "Поздравляю… Вы нашли секретное сообщение о том, что жизнь... Хм. Нам нужно идти".

Один из пользователей, обнаруживших послание, записал видео с процессом поиска и опубликовал его в Интернете.

Легендарный альбом OK Computer группа Radiohead выпустила в 1997 году. Пластинка была отмечена как один из величайших альбомов в истории индустрии. ZX Spectrum — персональный восьмиядерный компьютер увидевший свет в США в 1982 году.