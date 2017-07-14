Учёные напечатали мягкое искусственное сердце на 3D-принтере

Небольшая команда исследователей из Высшей технической школы Цюриха создала полностью мягкий орган с насосным механизмом, пишет TechCrunch.

Одна из проблем искусственного сердца заключается в том, что металлические и пластиковые механизмы очень трудно интегрировать с тканью, так как они могут повредить её или кровь из-за неестественного стиля движений.

Однако группе исследователей удалось исправить эту проблему: мягкое искусственное сердце работает благодаря тому, что силиконовые желудочки накачиваются точно так же, как обычное сердце.

Изобретение учёных напоминает настоящий орган, но всё-таки принципиально от него отличается: между желудочками расположены не просто стенки, а целые палаты, которые заполняются и сдуваются, чтобы воссоздать действие насоса.

Сердце было создано с использованием 3D-принтера, благодаря чему исследователи смогли сделать сложную внутреннюю структуру, в то же время используя мягкие и гибкие материалы. Весь искусственный орган — это единый "моноблок", поэтому учёным не приходится беспокоится, как различные внутренние механизмы сочетаются друг с другом (за исключением входных и выходных портов, через которые кровь будет приходить и уходить).

В тестах искусственный орган показал себя неплохо, но учёные отметили одну важную деталь: пока что такое сердце не может стать человеческим имплантом. Дело в том, что нынешние материалы выдерживают всего несколько тысяч ударов (этого хватит примерно на полчаса работы). Однако в планах исследователей подобрать те материалы, которые прослужат гораздо дольше.